Students named to CVTC President’s List for fall term 2021

Chippewa Valley Technical College announces that the following students have been named to the President’s List for the summer 2021 semester. To be eligible, students must complete a minimum of six credits with a semester grade point average of 3.5 or higher.

Baldwin: Ashley R. Furrer, Marcus H. Jolitz, Christen Litton, Sydney E. Newton, Brent B. Paulson, and Alayna Rineck.

Boyceville: Ashley N. Bernhard, Anna Boesl, Jennifer A. Gundlach Klatt, Tara A. Gunnufson, Jacob Holden, Kyle K. Holden, Joanna Lierman, Christopher R. Pelikan, Izabella C. Rassbach, and Chloe L. Shehow.

Emerald: Dakota J. Phalin.

Glenwood City: Kyle Jones, Jenesa D. Klinger, Damian Lucia, and Kassidi A. Thompson.

Hammond: Brooklyn Mishler, Logan Moredock, Paul Oliver, Alicia Rutten, Jacob F. Sanders, Alexa A. Sippel, and John Vansomeren.

Menomonie: Ayokunle Agbalajobi, Halimah Alossaimi, Danielle K. Amundson, Trevor B. Anderson, Ryan A. Bailey, Ashley A. Barrientos, Sophie C. Bechel, Christine Bignell, Carli L. Bilse, Sid I. Black, Joshua Boettcher, Amber L. Brown, Jennifer L. Brown, Cassidy J. Bunnell, Morgan A. Calzada, Taryn Carryl, Katie H. Chang, Adrian C. Clausen, Chelse G. Cockeram, Rebekah Connell, Jerrie P. Dahmer, Carli R. Dahms, Nandita R. Das, Paige L. Davis, Brett Denham, David H. Ding, Jacque Dye, Megan Evans, Lori A. Fassbender, Justin K. Ford, Erika C. Forester, Sydney Frigo, Pamela M. Genereux, Lydiah N. Getui, Cooper J. Gorecki, Ger Hang, Emily K. Heim, Zachary Hendrickson, Jasmine L. Her, Thea Lea Her, Penny Hodgson-Werlein, Elliott M. Hoppa, Nicholas S. Ihrke, Sydney M. Jacobs, Matthew James, Samantha L. January, Taylor I. Jernell, Ellison L. Kerg, Amanda N. Klopp, Evelyn F. Koch, Sarah R. Kurtz, Taylor R. Lantz, Trent M. Lauer, Nakia A. Laufenberg, Charlotte K. Lauritsen, Aaron R. Lee, Matthew S. Lesch, Kayla L. Link, Collin A. Lyall, Jennifer Makosky, Brittney Malean, Michael J. Mathison, Melissa M. McRoberts, Tia M. Mittlestadt, Constance Mukanda, Griffin L. Murray, Mary Olivarez, Devin Olson, Sara T. Oratch, William J. Otto, Mathew Petersen, Andrew B. Pierzina, Amanda J. Porter, Connor Prince, Tyler J. Richardson, Kendall L. Rudiger, Dylan Rugel, Connor T. Rukamp, Bianca Sailer, Andrew J. Schlough, Madelyn J. Schmidt, Autumn A. Schubert, Katie S. Shay, Allison P. Simonson, Evan P. Sisko, Mariah S. Skogstad, Angela Sutliff, Charity Tibbits, Lexi L. Tischman, Savannah P. Topper, Alexander M. Tully, Richard Valien, Jiyon H. Vang, Bethany J. Verbsky, Justin Vieths, Samantha A. Vonwalter, Melony C. Vue, Bethany M. Walker, Kassidy A. Welsch, Tyler J. Werner, Makenzi L. White-Quilling, Thomas Williams, Christopher Wilson, Wyatt A. Winter, Carrie Wirth, Cole T. Wittig, Corey E. Wood, and Elizabeth A. Zoellner-Kunkle.

Wheeler: Erin J. Trauernicht and Renee Tuschl.

Wilson: Bryce L. Fayerweather.

Woodville: Sierra Downer, Grady Mcabee, and Jessica N. Wildner.