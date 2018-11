Viking Bowl Bowling – 10-31-2018

Monday Town & Country

(as of 9/24/18)

Whitetail Golf 69-21, Whitetail Organics 61.5-28.5, Little Italy 50-40, Here 4 the Beer 49.5-40.5, Viking Bowl 49-41, Crossroads Ag 37-53, Northstar Co Op 36-54

High Game: Nate Tuschl 267, Jason Tuschl 246, Logan Whinnery 226

High Series: Nate Tuschl 705, Jason Tuschl 656, Logan Whinnery 628

Monday Town & Country

(as of 10/01/18)

Whitetail Golf 89.5-30.5, Whitetail Organics 71-49, Little Italy 70-50, Viking Bowl 67-53, Here 4 the Beer 59.5-60.5, Crossroads Ag 54-66, Northstar Co Op 49-71

High Game: Jason Tuschl 246, Lisa Lindgren 247, Ed Rebak 244

High Series: Jason Tuschl 665, Lisa Lindgren 660, Keith Schueman 653

Monday Town & Country

(as of 10/8/18)

Whitetail Golf 96-54, Whitetail Organics 92-58, Here 4 the Beer 83-67, Viking Bowl 82-68, Little Italy 79-71, Northstar Co Op 77-73, Crossroads Ag 64-86

High Game: Logan Whinnery 231, Nate Tuschl 225, Corey Yolitz 218

High Series: Nate Tuschl 646, Harry Evjen 632, Logan Whinnery 628

Monday Town & Country

(as of 10/15/18)

Whitetail Golf 108-72, Here 4 the Beer 105-75, Whitetail Organics 103-77, Viking Bowl 100-80, Little Italy 99-81, Northstar Co Op 87-93, Crossroads Ag 72-108

High Game: Harry Evjen 248, Nate Tuschl 237, Jason Tuschl / Wally Jenson 236

High Series: Jason Tuschl 682, Harry Evjen 669, Nate Tuschl 661

Tuesday Teasers (as of 9/25/18)

Colfax Messenger/R-Con 94-26, Burton Tax 74.5-45.5, Dairy State Bank 62-58, Feather Communications 61.5-58.5, Viking Bowl & Lounge 55.5-64.5, All About You Salon 47.5-72.5, Whitetail Golf 45-75, Shining Stars 40-80

High Game Men: Keith Schuemann 226, Jerry Switala 203, Ron Lemler 197

High Series Men: Jerry Switala 584, Keith Schuemann 568, Brad Flick 533

High Game Women: Emily Tuschl 244, Tammy Simon 214, Deb Holzhueter 188

High Series Women: Emily Tuschl 639, Tammy Simon 608, Nancy Hainstock 505

Tuesday Teasers (as of 10/2/18)

Colfax Messenger / R-Con 104-46, Burton Tax 94.5-55.5, Dairy State Bank 90-60, Viking Bowl & Lounge 77.5-72.5, All About You Salon 67.5-82.5, Feather Communications 63.5-86.5, Whitetail Golf 55-95, Shining Stars 48-102

High Game Men: Scott Wolfe 190, Brad Flick 188, Trevor Olson 181

High Series Men: Brad Flick 512, Trevor Olson 500, Jerry Switala 450

High Game Women: Dalonna Shane 222, Tammy Simon 202, Jessie Weinberger 197

High Series Women: Jessie Weinberger 539, Tammy Simon 528, Deb Holzhueter 512

Tuesday Teasers (as of 10/9/18)

Burton Tax 117.5-62.5, Dairy State Bank 117-63, Colfax Messenger / R-Con 107-73, Viking Bowl & Lounge 86.5-93.5, All About You Salon 79.5-100.5, Whitetail Golf 78-102, Feather Communications 70.5-109.5, Shining Stars 64-116

High Game Men: Jerry Switala 215, Trevor Olson 191, Brad Flick 188,

High Series Men: Trevor Olson 522, Jerry Switala 521, Brad Flick 484

High Game Women: Nikki Miller 205, Tammy Simon 193, Emily Tuschl 191

High Series Women: Nikki Miller 561, Tammy Simon 552, Nancy Hainstock 523

Tuesday Teasers (as of 10/16/18)

Burton Tax 140-70, Dairy State Bank 124.5-85.5, Colfax Messenger / R-Con 116.5-93.5, All About You Salon 100.5-109.5, Viking Bowl & Lounge 95.5-114.5, Feather Communications 91-119, Whitetail Golf 90-120, Shining Stars 82-128

High Game Men: Robert Scofield 190, Jerry Switala 187, Scott Wolfe 179

High Series Men: Robert Scofield 190, Jerry Switala 521, Ron Lemler 466

High Game Women: Jessie Weinberger 207, Deb Holzhueter 190, Nikki Miller / Lynn Niggemann181

High Series Women: Jessie Weinberger 544, Deb Holzhueter 529, Nikki Miller 511

Wednesday Vikings (as of 9/26/18)

PSH 10-6, Wolfe Pack 9-7, Memories 9-7, Guiding Star 8-8, Old Farts 8-8, Deadbeats 8-8

High Game Men: Pete Birmingham 236, Ken Secraw 234. Dave Swartz 222

High Series Men: Pete Birmingham 621, Mike Henderson 547, Ken Secraw 536

High Game Women: Donna Johnson 184, Suzanne Riek 161, Joyce Bates 144

High Series Women: Donna Johnson 453, Suzanne Riek 430, Joyce Bates 402

Wednesday Vikings (as of 10/3/18)

PSH 14-6, Wolfe Pack 12-8, Memories 10-10, Guiding Star 8-12, Old Farts 8-12, Deadbeats 8-12

High Game Men: Pete Birmingham 236, Mike Henderson 176, Ken Secraw 168

High Series Men: Pete Birmingham 638, Ken Secraw 472, Mike Henderson 471

High Game Women: Donna Johnson 169, Pam Birmingham 137

High Series Women: Donna Johnson 410, Pam Birmingham 363

Wednesday Vikings (as of 10/10/18)

PSH 18-6, Guiding Star 12-12, Deadbeats 11-13, Memories 10-14, Old Farts 9-15

High Game Men: Pete Birmingham 223, Dave Schultz 203, Lee Brockman 202

High Series Men: Pete Birmingham 587, Dave Schultz 520, Mike Henderson / Tom Secraw 494

High Game Women: Donna Johnson 191, Suzanne Riek 156, Pam Birmingham 139

High Series Women: Donna Johnson 475, Suzanne Riek 393, Pam Birmingham 386

Wednesday Vikings (as of 10/17/18)

PSH 21-7, Deadbeats 13-15, Guiding Star 13-15, Old Farts 12-16, Memories 12-16

High Game Men: Mike Henderson 222, Pete Birmingham 212, Lee Brockman 192

High Series Men: Pete Birmingham 571, Mike Henderson 533, Ken Secraw 511

High Game Women: Joyce Bates 142, Suzanne Riek 127, Pam Birmingham 126

High Series Women: Joyce Bates 378, Pam Birmingham 355, Suzanne Riek 353

The Majors (as of 09/26/18)

Viking Bowl 15-1, White Rack 12-4, Rihn Construction 8-8, Sikora Equipment 8-8, Value Implement 5-11

High Game: Dan Sarauer 264, Bob Fehr 257, Ed Rebak 256

High Series: Nate Tuschl 716, Bob Anderson 660, Ed Rebak 644

The Majors (as of 10/3/18)

Viking Bowl 17-3, White Rack 14-6, Sikora Equipment 12-8, Value Implement 9-1, Rihn Construction 8-12

High Game: Josh Sarauer 267, Kirk Secraw 249, Craig Plaszcz 246

High Series: Kirk Secraw 710, Josh Sarauer 635, Larry Plaszcz 627

The Majors (as of 10/10/18)

Viking Bowl 18-6, Sikora Equipment 16-8, White Rack 14-10, Value Implement 13-1, Rihn Construction 11-13

High Game: Kirk Secraw 269, Gary Hover 269, Kevin Helland 255

High Series: Bob Anderson 712, Kirk Secraw 697, Josh Sarauer 625

The Majors (as of 10/17/18)

Viking Bowl 21-7, Sikora Equipment 19-9, White Rack 15-13, Value Implement 14-14, Rihn Construction 12-16

High Game: Ed Rebak 256, Bob Anderson 245, Bob Fehr 232

High Series: Bob Fehr 638, Tom Knutson 631, Bob Anderson 614

Colfax Commercial (as of 10/4/18)

Outhouse 98-52, Steel Towne 95.5-54.5, Davis Enterprises 77-73, Nate’s Towing 72-78, Viking Bowl 68-82, Shackleton Tree Service 67.5-82.5, Tractor Central 65-85, PV Contractin & Bison Farm 57-93

High Game Men: Tim Kiekhafer 243, Trevor Olson 236, Gerald Swartz 226

High Series Men: Tim Kiekhafer 652, Gerald Swartz 648, Steve Burton 602

High Game Women: Kelley Lake 177, Tammy Simon 169, Wifey Laramy 166

High Series Women: Tammy Simon 489, Wifey Laramy 436, Kayla Brown 426

Colfax Commercial (as of 10/11/18)

Outhouse 111-69, Steel Towne 106.5-73.5, Davis Enterprises 96-84, Nate’s Towing 89-91, Viking Bowl 87-93, Shackleton Tree Service 78.5-101.5, Tractor Central 76-104, PV Contractin & Bison Farm 76-104

High Game Men: Nate Tuschl 269, Ken Kiekhafer 247, Kyote Laramy 241

High Series Men: Nate Tuschl 734, Ken Kiekhafer 652, Jesse Coates 645

High Game Women: Kelley Lake 187, Missy Acker 175, Tammy Simon 170

High Series Women: Kelley Lake 489, Missy Acker 470, Tammy Simon 462

Colfax Commercial (as of 10/18/18)

Outhouse 133-77, Steel Towne 115.5-94.5, Davis Enterprises 114-96, Viking Bowl 113-97, Tractor Central 97-113, Nate’s Towing 93-117, PV Contractin & Bison Farm 88-122, Shackleton Tree Service 86.5-123.5

High Game Men: Nate Tuschl 289, Steve Burton 246, Kyote Laramy 229

High Series Men: Nate Tuschl 733, Nathan Swartz 644, Steve Burton 638

High Game Women: Ashlee Coates 208, Wifey Laramy 189, Kelley Lake 181

High Series Women: Ashlee Coates 548, Wifey Laramy 497, Kelley Lake 485

Sunday Mixed Couples League

(as of 9/30/18)

Gotta Go’s 7-1, Fehrless Sinzers 6-2, Strikeless Yoopers 4-4, Gutter Kings 4-4, Andy’s Custom Concrete 4-4, Outhouse 3-5, 3 Balls 2 Splits, 2-6, Alley Gators 1-7

High Game Men: Andy DeMoe 261, John Sauerwein 226, Tom Knutson 223

High Series Men: Tom Knutson 617, Andy DeMoe 568, Kevin Helland 554

High Game Women: Teresa Hanson 216, Cassie Kragness 180, Dianne Sinz 175

High Series Women: Darcy Hover 477, Nancy Hainstock 453, Teresa Hanson 450

Sunday Mixed Couples League

(as of 10/14/18)

Gotta Go’s 10-2, Andy’s Custom Concrete 8-4, Fehrless Sinzers 7-5, Strikeless Yoopers 7-5, Alley Gators 5-7, Gutter Kings 4-8, Outhouse 4-8, 3 Balls 2 Splits, 2-10

High Game Men: Jeremy Seehaver 245, Tom Knutson 226, John Sauerwein / Todd Kragness 225

High Series Men: Tom Knutson 617, Andy DeMoe 568, Kevin Helland 554

High Game Women: Marie Swartz 190, Nora Braeten 189, Darcy Hover 182

High Series Women: Darcy Hover 526, Nancy Hainstock 501, Sara DeMoe 454

Sunday Fun Day (as of 09/23/18)

The Misfits 8-0, Living on a Spare 7-1, Viking Bowl & Lounge 5-3, Prestige World Wide 4-4, Shut up and Roll 4-4, Blind Tiger 3-5, Splits & Giggles 1-7, Little Tip C 0-8

High Game Men: Jason Tuschl 252, Brad Flick 252, Mike Buchner 223

High Series Men: Jason Tuschl 639, Ryan Lemler 626, Mike Buchner 620

High Game Women: Tammy Simon 230, Dalonna Shane 178, Kara Buchner 165

High Series Women: Tammy Simon 506, Dalonna Shane 484, Amy Young 468

Sunday Fun Day (as of 10/07/18)

The Misfits 12-0, Shut up and Roll 8-4, Prestige World Wide 8-4, Living on a Spare 7-5,

Viking Bowl & Lounge 5-7, Little Tip C 3-9, Blind Tiger 3-9, Splits & Giggles 2-10

High Game Men: Allen Breeden 226, Ryan Lemler 215, Brad Flick / Scott Nabbefeld 214

High Series Men: Brad Flick 596, Allen Breeden 596, Jason Tuschl 588

High Game Women: Tammy Simon 182, Dani Tuschl 177, Kelley Lake 177

High Series Women: Tammy Simon 491, Amy Young 466, Amber Hayden 458

Sunday Fun Day (as of 10/21/18)

The Misfits 12-4, Hitting Pins 12-4, Living on a Spare 9-7, Prestige World Wide 9-7, Viking Bowl & Lounge 8-8, Splits & Giggles 6-10, Little Tip C 5-11, Blind Tiger 3-13

High Game Men: Jason Tuschl 215, Allen Breeken 213, Ryan Lemler 215, Adam Burgraff 204

High Series Men: Jason Tuschl 603, Mike Buchner 556, Allen Breeden 547

High Game Women: Emily Tuschl 205, Teri Smith 189, Dani Tuschl 184

High Series Women: Emily Tuschl 587, Teri Smith 489, Dani Tuschl 488

