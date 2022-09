Bowling News 9-28-2022

Saturday Night Live

September 17, 2022

Perfect Strangers 17 4

Boats and Hoes 15 6

The Standaerts 14 7

Splitting Headaches 11 10

We BOWLA 10 11

Wink-Mrdutt 6 15

HIGH IND. GAMES: Bill Standaert 225, Chuckie DeSmith 224, Jon Standaert 223, Josh Kuhn 223, Teresa Hanson 213, Jessica Hager 194, Teresa Drury 173.

HIGH IND. SERIES: Bill Standaert 607, Jason Maes 592, Mark Wink 574.

AVERAGES: Men: 202.33 Bill Standaert, 197.33 Jason Maes, 191.33 Mark Wink, 190.33 Jon Standaert, 187.67 Chuckie DeSmith

Women: 205.00 Teresa Hanson 163.67 Jessica Hager 149.33 Chelsea Standaert 148.33 Teresa Drury 139.33 Shari Wink

Hometown

September 19, 2022

Maverick Woodworker 29 19

Hager Construction 29 19

M&M Bar and Grill 28 20

Obermueller Trucking 24 24

Drury Construction 23 22

Wilson Legion 22 26

Striker’s 21 27

HIGH IND. GAMES: 258 Bert Standaert, 248 Tom Larson, 246 Chris Turner.

HIGH IND. SERIES: 649 Mark Wink, 628 Tom Larson, 613 Brian Casey

AVERAGES: Bowlers must have a minimum of 57 games before they will be listed for high average recognition.

Wednesday Night Ladies

September 21, 2022

Klinger Trucking 18 6

Family ChiroCare 14 10

Leaker’s 10 14

M & M Bar 6 18

HIGH IND. GAMES: 229 Cindy Rassbach, 210 Betsy Ellevold, 193 Dori Thompson

HIGH IND. SERIES: 622 Cindy Rassbach, 524 Ione DeSmith, 518 Dori Thompson

AVERAGES: Bowlers must have a minimum of 42 games before they will be listed for high average recognition.

Thursday Night Ladies

September 22, 2022

Tasha’s T-Bags 47 25

Nottom Hookers 42.5 29.5

Hager Construction 27.5 44.5

Papa’s Bar & Grill 27 45

HIGH IND. GAME: 199 Jessica Hager, 192 Jolene Dikeman, 191 Cortney Lawson

HIGH IND. SERIES: 531 Jolene Dikeman, 518 Cortney Lawson, 501 Jessica Hager.

AVERAGES: Bowlers must have a minimum of 42 games before they will be listed for high average recognition.

Seniors

September 22, 2022

Thrivent 17 7

Brothers Mart 17 7

Glen Hills Golf 7 17

Leaker’s 7 17

HIGH IND. GAME: 233 Dan DeLong, 224 Dave Brandt, 217 Rick Holmen

HIGH IND. SERIES: 670 Dave Brandt, 622 Rick Holmen, 558 Larry Mousel

AVERAGES: 223.33 Dave Brandt, 207.33 Rick Holmen, 186.00 Larry Mousel,179.00 Dan DeLong, 178.33 Joe Grant, 176.67 Doug Standaert

Saturday Night Mixed

September 24, 2022

Newbies 19.5 1.5

D Long Winky 17 4

The Flintstones 14 7

Headbanger 7 14

Kroxtrodd 4 17

Full House 1.5 19.5

HIGH IND. GAMES: 227 Dan Klatt, 227 Houston Corey, 226 Mike Wink, 179 Tracey Schug-Petersen, 173 Tracy Lawson, 143 Theresa Obermueller.

HIGH IND. SERIES: 624 Houston Corey, 614 Mike Wink, 603 Dan Klatt, 491 Tracey Schug-Petersen, 441 Tracy Lawson, 397 Theresa Obermueller.

AVERAGES: 208.00 Houston Corey, 204.67 Mike Wink, 201.00 Dan Klatt, 174.00 Dennis Berends, 168.33 Bob Obermueller, 163.67 Tracey Schug-Petersen, 147.00 Tracy Lawson, 132.33 Theresa Obermue, 128.67 Heidi Wagner, 123.00 Brittany Corey

Sunday Nite

September 25, 2022

Living on a Spare 17 4

Up-4-Anything 17 4

Split Happens 17 4

Saphire Reality 13 8

Splits n Giggles 8 13

4 Balls 2 Splits 4 17

No “F” in Strikes 4 17

Bi-Polar Rollers 4 17

HIGH IND. GAME: 211 Houston Corey, 210 Brian Casey, 196 Jesse Krizan, 197 Cortney Lawson, 192 Ellen Koosmann, 189 Kristin Hurtgen

HIGH IND. SERIES: 623 Houston Corey, 598 Brian Casey, 540 Jesse Krizan, 506 Ellen Koosmann, 498 Cortney Lawson, 420 Kristin Hurtgen

AVERAGES: 207.67 Houston Corey, 199.33 Brian Casey, 180.00 Jesse Krizan, 168.67 Ellen Koosmann, 166.00 Cortney Lawson, 140.00 Kristin Hurtgen