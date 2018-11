By Editor

Leaker’s Place Bowling – 10-31-2018

Saturday Night Live

October 20, 2018

Winklangers 47 16

Slacker’s 38 25

Family Affairs 37 26

TuRDs 34 29

The In-Laws 31 32

Wink-Mrdutt 28 35

Four Sum 21 42

The Standaerts 16 47

HIGH IND. GAMES: John Standaert 247, Derek Wink 222, Chuckie DeSmith 217, Cindy Drury 189, Michelle Drury 186, Karla Obermueller 174.

HIGH IND. SERIES: Jon Standaert 646, Ray Drury 620, Brad Hoitomt 612, Cindy Drury 472, Karla Obermueller 466. Jolene Bonte 446.

AVERAGES: Jon Standaert 200, Chuckie DeSmith 187.5, Brad Hoitomt 187.5, Bill Standaert 181.5, Mark Wink 180.5, Cindy Drury 172, Shari Wink 165.5, Karla Obermueller 145.5, Bekah Wink 145, Rita Andersen 143.5.

Hometown

October 22, 2018

Obermueller Trucking 100 68

FlagShip Ford 90.5 77.5

Striker’s 86 82

Hager Construction 85 83

Leaker’s Place 83.5 84.5

Wilson Legion 82.5 85.5

Pump House 77.5 90.5

M&M Bar and Grill 67 101

HIGH IND. GAMES: Tony Obermueller 279, Brian Casey 258, Dave Brandt 252, Jordan Wink 246.

HIGH IND. SERIES: Jordan Wink 719, Tony Obermueller 668, Brian Casey 665, Dave Brandt 644.

AVERAGES: Ben Krosnoski 215.5, Bert Standaert 211.5, Tony Obermueller 208.5, Nick Veenendaal 206.5, Gary Standaert 204.5, Brian Casey 204, Jordan Wink 202.5, Jon Standaert 201.5, Wado Standaert 200, Dave Brandt 194.5.

WINNER OF 1ST QUARTER: Obermueller Trucking.

Town and Country

October 22, 2018

Hager Construction 83 43

Booz Bar & Grill 74.5 51.5

Anderson Funeral Home 69.5 56.5

SwitchWrap Inc. 67 59

Knock-em-outs 57.5 68.5

Melby’s 53 73

Leaf Custom Homes 50.5 75.5

Bye 0 0

HIGH IND. GAMES: Brian Casey 258, John Hager 231, Ben Heller 195.

HIGH IND. SERIES: Brian Casey 673, John Hager 611, Dean Anderson 527.

AVERAGES: Brian Casey 202, John Hager 192.5, Dean Anderson 187, Bob Schug 174, Peg Obermueller 173, Ben McGee 167, Jon Ludtke 166.5, Todd Petersen 161.5, Roger Schug 161, Jessica Hager 156.5.

WINNER OF 1ST QUARTER: Hager Construction.

Wednesday Afternoon

October 24, 2018

M&M Bar 62.5 21.5

Fun Gals 39.5 44.5

Hair Depot 35 49

Leaker’s 31 53

HIGH IND. GAMES: Marvin Booth 192, Larry Mousel 158, Rosie Kohler 181, Wendy Gravermoen 175, Audrey Maes 170.

HIGH IND. SERIES: Marvin Booth 489, Larry Mousel 427, Rosie Kohler 502, Audrey Maes 427, Wendy Gravermoen 411.

AVERAGES: Marvin Booth 173.5, Larry Mousel 154.5, Hap Litzell 152, Rosie Kohler 150, Penny Johanson 140, Audrey Maes 136.

Wednesday Night Ladies

October 24, 2018

Family ChiroCare 113 79

M&M Bar 100.5 91.5

Klinger Trucking 90.5 101.5

Melby’s 80 112

HIGH IND. GAMES: Dori Thompson 234, Ellen Koosmann 201, Ione DeSmith 198, Lori Klinger 191.

HIGH IND. SERIES: Dori Thompson 533, Cindy Rassbach 524, Lori Klinger 505, Ione DeSmith 501.

AVERAGES: Cindy Rassbach 175, Kathy Alleman 175, Lori Klinger 174, Ione DeSmith 162, Dori Thompson 155, Mary Anderson 146.5, Shari Wink 145.5, Barbe Mrdutt 144, Betsy Ellevold 141, Debbie Bennett 140.5.

Seniors

October 25, 2018

Global Genetics 75.5 44.5

Al’s Boondocks 67.5 52.5

Leaker’s 52.5 67.5

Thrivent 44.5 75.5

HIGH IND. GAMES: Doug Standaert 234, Larry Standaert 228, Chuck Frieburg 204.

HIGH IND. SERIES: Doug Standaert 656, Chuck Frieburg 548, Brad Berends 544.

AVERAGES: Doug Standaert 203, Dave Brandt 196, Joe Walz 193, Larry Standaert 181, Roger Ludtke 174.5, Marvin Booth 171.5, Chuck Frieburg 170.5, Joe Grant 169.5, Brad Berends 168.5, Rick Holmen 166.5.

Thursday Night Ladies

October 25, 2018

Papa’s Bar and Grill 18 3

Obermueller Trucking-2 18 3

Clear Lake Self-Storage 12 9

Melby’s Bags 12 9

Landscape Professionals 9 12

Ross Lockers 9 12

Hager Construction 3 18

Amazing Portraits by Angie 3 18

HIGH IND. GAMES: Viv Lindstrom 179, Kathy Samens 174, Carrie Graves 174.

HIGH IND. SERIES: Kathy Samens 478, Viv Lindstrom 477, Jolene Wolff 469.

AVERAGES: Cindy Drury 174, Tracy Lawson 161, Viv Lindstrom 161, Sherri Stevens 160, Ellen Koosmann 156, Jessica Hager 155, Lindsey Jenson 152, Linda Schouten 150.5, Shannon Tuttle 148, Karla Obermueller 146.

Saturday Night Mixed

October 27, 2018

Kroxtrodd 36 27

Newbies 43 20

The Pack 34 29

Wigghe 30.5 32.5

Nutheads 35.5 27.5

Schlatcars 30 33

Full House 19.5 43.5

D Long Winky 23.5 39.5

HIGH IND. GAMES: Rob Logghe 216, Dennis Berends 214, Dan Delong 205, Lori Klinger 221, Theresa Obermueller 21, Tracy Schug-Petersen 171.

HIGH IND. SERIES: Bob Obermueller 580, Dennis Berends 578, Todd Petersen 572, Theresa Obermueller 507, Tracy Schug-Petersen 466, Barb Delong 426.

AVERAGES: Mike Wink 196.5, Rob Logghe 182.5, Todd Petersen 177.5, Dennis Berends 1747, Bob Obermueller 176.5, Lori Klinger 180, Theresa Obermueller 154.5, Tracey Schug-Petersen 147.5, Roxanne Croes 129.5, Barb Delong 127.

Sunday Nite

October 28, 2018

Kuehl’s Bar & Grill 49.5 34.5

M&M 47.5 36.5

Bi-Polar Rollers 47.5 36.5

Young Guns 45 39

GIT-R-DONE 40.5 43.5

Out-4-Fun 39 45

Wildwood4 37 47

4 of a Kind 30 54

HIGH IND. GAMES: Steve Bazille 247, Jason Maes 235, Jeff Kuehl 203, Peg Heutmaker 169, Ellen Koosmann 164.

HIGH IND. SERIES: Steve Bazille 627, Brian Casey 601, Peg Heutmaker 457, Lindsey Jenson 452.

AVERAGES: Brian Casey 205.5, Jason Maes 195, Chris Lawson 186, Travis Bonte 170, Mike Popowitz 167, Tracy Lawson 157.5, Lindsey Jenson 152.5, Peg Heutmaker 148.5, Carey Casey 145.5, Cindy Hurtgen 140.5. [/emember_protected]