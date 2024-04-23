Boyceville Middle/High School lists third quarter honor roll
Boyceville Middle/High School 3rd Quarter Honor Roll for the 2023-2024 school year.
6th GRADE
Bianca Anderson, Noah Bohn, Chase Clark, Ella Engeman, Aiden Feeney, Brielle Jeske, Brady Larson, Abella Leach, Harry McGee, Brooklynn Mitchell, Logan Monfort, Noah Monfort, Liam Naughton, Kendall Pomasl, Granger Roemhild, Danica Score, Elizabeth Tegart, Brycen Uecke and Owen Williams.
7th Grade
Rylee Allen, Samuel Barstad, Sydney Bartz, Jillian Boesl, Eli Cassellius, Tristan Engeman, Signey Gibson, Sara Hafermann, Aren Halama, Amelia Henningfeld, Asher Hovind, Aubrie Humpal, Tyler Katuin, Kyson Keck, Easton Lange, Payton Lee, Emily Leslie, Sophie Lunderville, David Maes, Kailei Malean, Lillian McClelland, Serenity Miller, Jeffrey Mittlestadt, Grace Olson, Alysa Raycher, Juan De Dios Rios Nino, Ainsley Roemhild, Hadley Schoonover, Clayton Score, Robert Swenby and Alys Wilson.
8th Grade
Donovan Anderson, Lexton Benitz, Lydia Day, Isabelle Feeney, Steven Fenner, Emma Harvey, Kaidence Honer, Timothy Jackson, Blake Jeske, Lillyann Leach, Tucker Lindstrom, Sydney Lunderville, Riley Naughton, Maddie Nelson, Cole Retz, Gavin Rydel, Walter Schaff, Arnold Sudbrink, Brooklyn Talmage, Andrew Tonn, Owen Tuttle, Eli Weber and James Wuorenma.
9th Grade
Berklie Bachmann, Isabelle Bohn, Ava Dormanen, Eleanor Farrell, Brooke Fenton, Sawyer Garbe, Gretta Guy, Austin Hitz, Emily Jackson, Jeremy Keating, Myles Keck, Nicholas Keeley, Elliana Kietzer, Isabelle Konsti, Jacoby Kurschner, Ella Lain, Lillian Lain, Braylon Larrieu, Brock Larson-Wang, Sydney Larson, Devon Lee, Aubrey Malean, Liam Moore-Girard, Kade Phillips, Brady Rasmussen, Cora Raycher, Isaiah Romero, Kylee Schlough, Layla Score, Nautika Valdez and Lucy Wheeldon.
10th Grade
Johanna Antinucci, Aubrie Bachmann, Arieanna Banyai, Trenton Buckholtz, William Engel, Anna Hafermann, Clara Hammer, Zachary Hellendrung, Zoey Hellendrung, Zoey Hillstead, Chelsi Holden, Avery Iverson, Owen Konsti, Sarah Leslie, Jonathan Madison, Bradley Maes, Evaline Mella-Lalane, Cianna Miller, Corbin Nelson, Gabrielle Nelson, Cash Nielson, Carson Roemhild, Owen Rydel, Karen Schaff, Ashlyn Sorensen, Samantha Stoveren, Halle Tonn, Bethanie Uecke, Loralie West, Isaac Williams and Paytyn Zeits.
11th Grade
Bailey Akins, Dominic Anderson, Abigail Bauer, Ryker Benitz, Jake Bialzik, Denia Carranza Raymundo, Zachary Chilson, Keegan Cole, Gabriel Davidson, Tayler Drinkman,Emma Dunn, Paige Fenton, Pedro Fernandez Morillo-Velarde, Emily Fetzer, McKenzie Friest, Kathryn Groener, Talen Kietzer, Mark Knopps, Michael Montgomery, Nathan Jenson, Avah Johnson, Morgan Lamkin, Jamie Lehman, Aidan Madison, Mackenzie Nelson, Makayla Nelson, Delaney Olson, Ashley Prestrud, Mabelin Oneyda Ramos Carranza, Rony Odilio Ramos Esquivel, Jack Rineck, Riley Schutz, Blaine Severson, Tori Stender and Velquis Vasquez Martinez.
12th Grade
Cooper Anderson, Sara Bauer, Parker Coombs, Hannah Dunn, Selene Evenson, Ryken Farrington, Reid Fenton, Kaci Fisher, Sydney Garbe, Connor Gilpin, Devin Halama, Garett Hoffman, Grant Kaiser, Zachary Kersten, Paul Kurschner, Cora Leslie, Kylie Luedtke, Mariah Marvin, Alison McRoberts, Katilyn Mittlestadt, Jasmine Morlock, Paige Mrdutt, Gabrielle Nelson, Nicholas Olson, Olivia Robertson, Braden Roemhild, Isaac Ruesga, Aryssa Scherer, Alexis Schlough, Jaden Stevens, Sarah Stoveren, Haley Stuart-Tollefson, Treylin Thorson, Jadynn Traxler, Ella Weber, Peter Wheeldon, Caden Wold and Becca Wyss.