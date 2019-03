2018-19 GLENWOOD CITY Middle School Wrestling Team. Front row (L to R): Xavier Gill, Layla Lutz, Wyatt Unser, Mitchell McGee and Jonas Draxler. Second row (L to R): Blake Fayerweather, Savanna Millermon, Peyton Rassbach, Ian Radintz and Jackson Logghe. Back row (L to R): Coach Austin Moe, Andrew Blaser, James Knight, Aaron Brigham, Gabe Knops, Trenton McNamara and Noah Brite. —photo by Shawn DeWitt