2023 Rustic Lore car show winners announced

GLENWOOD CITY — Winners of the 2023 Rustic Lore Car Show are listed below.

Cars – Top 20

•Josh Johnson – ‘67 Chevy Camaro

•Tom Jeske – ‘72 Pontiac GTO

•Michelle – Odden ‘92 Ford Mustang Convertible

•Mike Lundin – ‘72 Plymouth Baracuda

•Michael Johnson – ‘74 Dodge Challenger

•Ed Colburn – ‘64 Chevy Nova

•James Spaeten – ‘56 Chevy 210

•Greg & Dana Gadke – ‘69 Ford Mustang Mach 1

•Dan Smith – ‘70 Dodge Challenger R/T

•Scott Anderson – ’37 Chevy Master Deluxe

•Jeffery & Gabby Schone – ‘22 Dodge Challenger Hellcat Redeye

•Wayne Berger – ‘56 Mercury Montelair

•Tom Rifflinger & Barb Schrank – ‘56 Ford Crown Victoria

•Bonnie & Jerry Steiher – ‘61 Ford Sunliner Convertible

•Richard D. Schmit – ‘70 Plymouth Cuda

•Bob & Sheryl Flatten – ‘69 Plymouth Roadrunner

•Danny Ellrich – ‘55 Chevy 210

•Cornell MacDonald – ‘37 Chevy Coupe

•Ken’s Garage, Beckie Thatcher – ‘1963 1/2 Ford Galaxie

•Dan Weishaar – ‘67 Pontiac GTO

Truck – Top 3

•Jim & Kathy Minnichsoffen – ‘46 Ford Pick Up

•Debra Colburn – ‘65 Chevy C10

•John & Gloria Buhr – ‘40 Chevy 1/2 ton Pick Up

Motorcycles – Top 2

•Kelly Clark – ‘02 Harley Davidson Fat Boy

•Nolan Stodola – ‘09 Suckerpunch Sally Bobber

Grand Marshall Vote

George Pitts – ‘56 Ford Crown Vic Glasstop

Peoples’ Choice

Richard Drury – ‘57 Chevy Bel Air