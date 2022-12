Glenwood City HS/MS lists 1st quarter honor roll

The following Glenwood City High School and Middle School students have been named to the 2020-21 4th quarter A & B Honor Rolls. Students on the A honor roll have a grade point average of 3.5 and higher. Students with grade point averages of 3.00-3.49 are on the B honor roll.

A HONOR ROLL

GRADE 12

Elek C. Anderson, Owen M. Bauman, Noah J. Brite, Brooklyn K. Caress, Amalia M. Draxler, Cody J. Hansen, Nicholas A. Hierlmeier, Maxwell R. Janson, Aubree M. Logghe, Moriah E. McNamara, Devynn J. Olson, Jayden T. Quinn, Ian R. Radintz, Wyatt W. Thompson, Eliza A. Voeltz, Blake M. Wakeling, James L. Williams.

GRADE 11

Alena J. Albrecht, Connor N. Berends, Rheanna L. Bischel, Michaela M. Blaser, Steven B. Booth, Ericka Bosch, Kloe L. Dahl, Sydney J. Grant, Jared A. Hager, Haylie Hannah, Zachary R. Hill, Allaina K. Johnson, Lyra K. Ketola, Madeline R. Klatt, Savanna E. Millermon, Nikki M. Multhauf, Nelson T. Polen, Kenzie O. Price, William P. Standaert, Libby L. Wagner, Lisa P. Yang.

GRADE 10

Ilan I. Anderson, Stephanie E. Anderson, Jayden E. Best, Andrew K. Blaser, Morgan B. Blaser, Brooklynn R. Brite, Madison L. Burns, Kyra A. Dahl, Isabel Davis, Blake R. Fayerweather, Alayna G. LaValley, Kiley J. Leduc, Jenna M. McCarthy, Mitchell M. McGee, Elsja A. Meijer, Emily M. Tews, Wyatt J. Unser, Cole T. Wakeling.

GRADE 9

Emma D. Bliese, Gretchen R. Draxler, Anaka J. Eliason, Jacob A. Hager, Jasmine L. Lawson, Hailey K. Monn, Micah A. Simmons, Brady J. Thompson, Tessa N. Wagner.

GRADE 8

Preston Arvey, Haley A. Barstad, Erica L. Bauman, Harper M. Caress, Ryley D. Dickmann, Abram R. Draxler, Lillian R. Fox, Silas Gill, Sachiko I. Gottfried, Lucas B. Halbach, Shaylyn J. Hubbell, Tessa L. Klatt, Kirah Krueger, Summer Lee, Austin M. Main, Jackson C. Main, Kylie J. Main, Levi McVeigh, Noah C. Mielzarek, Eli J. Oberle, William O. Obermueller, Tori E. Ohman, Addisyn M. Petersen, Clayton J. Thayer, Evelyn R. Voeltz, Waylon R. Wagner.

GRADE 7

Kamryn A. Brandt, Haylee D. Deiss, Jordan R. Hager, Vettori R. Holden, Gabriel M. Kohler, Leon Lee, Mason J. McCarthy, Alletta F. Meijer, Dustin J. Murphy, Ava J. Pack, Skyln G. Schilling, Landon A. Standaert, Addison O. Wakeling.

GRADE 6

Gavin Bacon, Rayna E. Brahmer, Sawyer J. Brite, Kaydence Brorson, Aries Creech, Waylon M. Fry, Bently M. Goodman, Annabelle M. Gross, Isabella L. Grutt, Mychaela A. Heller, Emilyn M. Hoffman, Mikayla G. Hubbell, Charlette Kletscher, Tristan J. Knops, Addyson Lee, Philip Lee, Bailey M. Lyons, Easton V. McNamara, Abigail M. Mewis, Dylan J. Miller, Tori E. Miller, Baylie A. Millermon, Reid W. Nelson, Jaycie L. Oberle, Lexie A. Oehlke, Aubrie M. Petersen, Olive Riedel, Juan D. Rios Nino, Sadie A. Rudolph, Arianny M. Steies, Logan M. Tews, Aiden S. Thompson, Lane R. Unruh, Rozlyn E. Webb, Sapheria Wilson, Blake I. Wink, Zoey Wood.

B HONOR ROLL

GRADE 12

Arianna R. DeSmith, Marcus P. Gluege, Gabe J. Knops, Natasha F. Lagerstrom, Emilie M. Monn, Amanda R. Nelson, Alexandra S. Peterson, Ellory R. Unser.

GRADE 11

Callie F. Augesen, Madison H. Caress, Jonas M. Draxler, Conner M. Gross, Jackson L. Halbach, Riley M. Krueger, Natelle J. McCarthy, Avery J. Rubenzer, Rileigh E. Schwartz, Chloe M. Wittmer.

GRADE 10

Bailey J. Akins, Samuel Cassellius, Tyler W. Harrington, Charles S. Lamb, Jackson L. Logghe, Elijah C. Millermon, Tayler B. Nutter, Kylie L. Ohman, Elliot R. Springborn, Jake M. Wood.

GRADE 9

Jonathan J. Best, Justice Husby, Nicholas W. Riley.

GRADE 8

Zachary J. Bacon, Merisa K. Blaser, Lilyana M. Giammattei, Olivia G. Heath, Logan J. Hillman, Ella J. Johnson, Morgan L. Knops, Augustus S. Kohler, Elizabeth H. Lawson, Corey J. Strong, Richard C. Tews, Langston C. Walz, Brock S. Wood.

GRADE 7

Isabelle R. Blaser, Brycin R. Lybert, Daniel J. Main, Isabella P. Mallory, Haydyn M. Morrow, Dillon M. Riba, Jaiden Verdeja, Max J. Voeltz, Andrew K. Yang.

GRADE 6

Miles R. Hillman, Jonathon R. Logghe, Mason McQuiston, Phillip J. Shepard.