Santa Letters – Tiffany Creek Elementary – Mrs. Kiekhafer’s 1st Grade Class – 2020

Please enter your login information to view this article.

Please enter your email and we will send your username and password to you.

Dear Santa,

Wut dow yor evs dow? I wish for a big hachumol. marwe cerismis santa.

Sincerely,

Paetyn Johnson, 6

Dear Santa,

Hol do yours Dears fliy? Santa… I nevr had a pet can you giv me a pet snak I wish you Merry crmis.

Sincerely,

Lester Espino, 7

Dear Santa,

hia do you stort yor sled? Merry crismis, I want lagos.

Sincerely,

Kyle Gean, 7

Dear Santa,

Do you like toys? Merry Cismis Santa I wot to get a stufe raindeer.

Sincerely,

Kendra Larson, 6

Dear Santa,

wut is yur favrt rander? I wut a tovet. Merry cims sato.

Sincerely,

Sheilin Vasquez, 7

Dear Santa,

Wut is you favit craon? I wot a hors. Merry casmis sata.

Sincerely,

Estella Quinn Johnson, 6

Dear Santa,

Wut is yor favit tv chanl? I wont the animol. Merry Crimix.

Sincerely,

Cooper Lloyd Marlette, 6

Dear Santa,

Hao das your Slay wrc? I wot xbox1 Merry crismis santa.

Sincerely,

Micah Schaffner, 7

Dear Santa,

Haw doo you fly? Merry crmis santa. I wot a LOL dol.

Sincerely,

Carmen Rands, 6