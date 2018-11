2018 BOYCEVILLE Middle School Cross Country Teams. Front row (L to R): Aidan Madison, Taylor Burgraff, Treadan Kietzer, Michael Montgomery and Jacob Nelson. Middle row (L to R): Sarah Stoveren, Jaden Stevens, Victoria Burgraff, Paige Fenton and Jadynn Traxler. Back row (L to R): Graciela Gonzales, Emma Chich, Rachael Montgomery, Haylie Rasmussen and Emma Gruenhagen. —photo by Shawn DeWitt